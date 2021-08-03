Переедание арбуза особую опасность представляет для людей, больных сахарным диабетом. Как отмечает врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, степень опасности зависит от количества съеденного продукта.

"Если у человека имеется сахарный диабет, ожирение, то избыток арбуза сразу создаёт несколько рисков. Много сахара, большая водная нагрузка", — сказал Гинзбург в беседе с Ura.ru.

По словам другого специалиста, врача-диетолога Натальи Кругловой, у больных сахарным диабетом арбуз может вызвать обострение недуга, вплоть до гипогликемической комы. Рекомендуется употреблять арбуз в качестве десерта, по 200–300 граммов в день.

"Всё, что будет сверх этого, переедание, слишком много калорий, несмотря на то что основная часть арбуза — это вода", — говорит Круглова.