В России сократили список "не женских" профессий
Доступными для прекрасного пола, к примеру, стали такие сферы, как металлообработка, нефте- и газодобывающая, авиационная промышленность.
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Минюст утвердил представленный Минтрудом список производств, работ и должностей, которые недоступны для женщин. Перечень таких профессий сократился в четыре раза — с 400 до 100.
"Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом", — пояснила изменения "Российской газете" адвокат Софья Рубасская.
Ограничения установлены для таких профессий, как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад; слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, уточнила юрист. Доступней стала женщинам авиационная промышленность.
Ранее Лайф рассказывал, что в России почти в семь раз выросло число женщин-водителей за три года. Среди представительниц прекрасного пола растёт тенденция к освоению "мужских" профессий.
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