В России сократили список "не женских" профессий

Минюст утвердил представленный Минтрудом список производств, работ и должностей, которые недоступны для женщин. Перечень таких профессий сократился в четыре раза — с 400 до 100.

"Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом", — пояснила изменения "Российской газете" адвокат Софья Рубасская.

Ограничения установлены для таких профессий, как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад; слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, уточнила юрист. Доступней стала женщинам авиационная промышленность.