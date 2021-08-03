Бывший начальник УМВД Камчатки задержан по делу о превышении полномочий

Бывший начальник управления МВД по Камчатскому краю Михаил Киселёв задержан. Основанием стало уголовное дело, возбуждённое по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД со слов министра внутренних дел Владимира Колокольцева, который сейчас находится на Камчатке.

"Его (Киселёва. — Прим. Лайфа) дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остаётся неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства", — заявил министр.

Он назвал это принципиальной позицией, от которой ведомство отступать не намерено. Личному составу УМВД представлен новый руководитель — полковник полиции Иван Кокухин, ранее занимавший должность замначальника УМВД по Забайкальскому краю.