Бывший начальник УМВД Камчатки задержан по делу о превышении полномочий
Личному составу представлен новый руководитель — Иван Кокухин, ранее занимавший должность замначальника УМВД по Забайкальскому краю.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Бывший начальник управления МВД по Камчатскому краю Михаил Киселёв задержан. Основанием стало уголовное дело, возбуждённое по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД со слов министра внутренних дел Владимира Колокольцева, который сейчас находится на Камчатке.
"Его (Киселёва. — Прим. Лайфа) дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остаётся неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства", — заявил министр.
Он назвал это принципиальной позицией, от которой ведомство отступать не намерено. Личному составу УМВД представлен новый руководитель — полковник полиции Иван Кокухин, ранее занимавший должность замначальника УМВД по Забайкальскому краю.
Также Лайф рассказывал, что Колокольцев снял с должности начальника полиции Камчатки, замначальника УМВД Максима Митрофановского. Поводом стали "серьёзные упущения в организации оперативно-служебной деятельности".
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