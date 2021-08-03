Отправлен под суд репетитор, склонивший подростка к краже миллионов у родителей
Гражданин Казахстана украл мальчика и переправил его на Урал. По версии следствия, чтобы вымогать за него деньги.
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Гагаринская районная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Казахстана, который подбил подростка на похищение денег у родителей и побег. Об этом сообщают в прокуратуре г. Москвы.
"Установлено, что в начале марта 2021 года обвиняемый склонил знакомого 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, к похищению денежных средств, принадлежащих родителям последнего, и дальнейшей передаче ему, обещая при этом часть похищенных денежных средств передать несовершеннолетнему", — пояснили в прокуратуре.
Обвиняемого арестовали, а дело направили в суд.
Напомним, изначально предполагалось, что шестиклассник из Москвы украл у родителей три миллиона рублей и уехал с друзьями в Екатеринбург. Там подростки якобы планировали имитировать похищение, чтобы родители регулярно присылали деньги. Однако первого транша они так и не дождались: к ним в гости нагрянули полицейские. Уже тогда отмечалось, что на эти действия их мог подбить 29-летний репетитор.
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