Отправлен под суд репетитор, склонивший подростка к краже миллионов у родителей

Гагаринская районная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Казахстана, который подбил подростка на похищение денег у родителей и побег. Об этом сообщают в прокуратуре г. Москвы.

"Установлено, что в начале марта 2021 года обвиняемый склонил знакомого 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, к похищению денежных средств, принадлежащих родителям последнего, и дальнейшей передаче ему, обещая при этом часть похищенных денежных средств передать несовершеннолетнему", — пояснили в прокуратуре.

Напомним, изначально предполагалось, что шестиклассник из Москвы украл у родителей три миллиона рублей и уехал с друзьями в Екатеринбург. Там подростки якобы планировали имитировать похищение, чтобы родители регулярно присылали деньги. Однако первого транша они так и не дождались: к ним в гости нагрянули полицейские. Уже тогда отмечалось, что на эти действия их мог подбить 29-летний репетитор.