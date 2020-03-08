Названа самая распространённая профессия среди россиянок

По состоянию на конец третьего квартала 2019 года в стране работали 35,2 миллиона женщин, из которых 13,1% — в сфере торговли. Соответственно самой распространённой профессией среди россиянок является работа продавца. Такие данные приводит RT со ссылкой на исследования Росстата.

Второй по занятости сферой стала сфера образования, в которой трудились 10,1% работников женского пола. Речь идёт об учителях в школах, воспитателях в детских садах, преподавателях в университетах и так далее.

Замыкает тройку самых популярных профессий у россиянок специализация в сфере бизнеса и администрирования (9,7%).

Далее идут средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%), а также средний медперсонал (медсёстры) — 6,7%.

Ранее Лайф сообщал, что в России почти в семь раз выросло число женщин-водителей за три года.