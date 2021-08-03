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Мошенники стали шантажировать троллящих их россиян

Пока известно не много подобных случаев. Жертвы такого шантажа могут сами не предавать его огласке из-за опасений получить неприятности.

3 августа, 05:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Подшучивание над телефонными мошенниками для россиян может обернуться новой проблемой — вплоть до потери ещё большей суммы денег. Руководитель проекта "Общероссийского народного фронта" "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала о новом методе преступников — теперь некоторые из них научились шантажировать своих жертв.

"Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио", — рассказала Лазарева в беседе с РИА "Новости".

Метод мошенников прост. Во время звонка, поняв, что их раскусили и троллят, они не подают вида и продолжают играть свою роль сотрудника банка или полицейского, стараются сделать беседу насыщенной. А в это время записывают разговор.

"Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать её и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи сообщение содержит требования прислать определённую сумму на указанный счёт", — рассказала Лазарева.

Она отмечает, что пока таких случаев зафиксировано немного, но стоит заметить, что жертвы подобного рода мошенничеств сами не предают их огласке из-за опасения тех самых неприятностей. Уже не раз мошенникам удавалось с помощью поддельных записей телефонных разговоров довольно длительное время шантажировать своих жертв и выуживать у них крупные суммы несколькими траншами.

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Ранее сообщалось, что мошенники освоили ещё один способ выманивания денег у россиян через мессенджеры. Жертвам предлагают получить "приз" в несколько тысяч долларов, но в итоге те лишь расстаются со своими деньгами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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