Мошенники стали шантажировать троллящих их россиян

Подшучивание над телефонными мошенниками для россиян может обернуться новой проблемой — вплоть до потери ещё большей суммы денег. Руководитель проекта "Общероссийского народного фронта" "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала о новом методе преступников — теперь некоторые из них научились шантажировать своих жертв.

"Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио", — рассказала Лазарева в беседе с РИА "Новости".

Метод мошенников прост. Во время звонка, поняв, что их раскусили и троллят, они не подают вида и продолжают играть свою роль сотрудника банка или полицейского, стараются сделать беседу насыщенной. А в это время записывают разговор.

"Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать её и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи сообщение содержит требования прислать определённую сумму на указанный счёт", — рассказала Лазарева.

Она отмечает, что пока таких случаев зафиксировано немного, но стоит заметить, что жертвы подобного рода мошенничеств сами не предают их огласке из-за опасения тех самых неприятностей. Уже не раз мошенникам удавалось с помощью поддельных записей телефонных разговоров довольно длительное время шантажировать своих жертв и выуживать у них крупные суммы несколькими траншами.