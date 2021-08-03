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Присяжные вынесли оправдательный вердикт по первому делу о "ворах в законе"

В дальнейшем вердикт влечёт за собой оправдательный приговор суда и является обязательным.

3 августа, 04:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Присяжные заседатели Томского областного суда вынесли оправдательный вердикт по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в суде.

"Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт", сообщил представитель суда в беседе с ТАСС.

Как пишет агентство, в мае 2019 года сотрудниками полиции был задержан житель Томска, который, по версии следствия, имел статус "вора в законе", руководил криминальными элементами.

Было возбуждено самое первое в РФ дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Как следует из картотеки дел суда, имя обвиняемого — Николай Кузьмичев. Однако присяжные решили, что он невиновен.

Согласно российским законам оправдательный вердикт присяжных обязателен для председательствующего и влечёт за собой постановление им оправдательного приговора суда.

В Томской области главный вор в законе арестован по статье о лидерстве в ОПГ

В Томской области главный вор в законе арестован по статье о лидерстве в ОПГ

Напомним, ещё в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который серьёзно ужесточает уголовную ответственность за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Документ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. Инициатором закона выступил сам глава государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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