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В Крыму в ресторанах с привитым от ковида персоналом появятся специальные таблички

Сейчас в заведениях общепита в регионе действует правило 50-процентной заполняемости.

3 августа, 07:55
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

В кафе и ресторанах Крыма установят специальные таблички, которые будут информировать посетителей о том, что весь персонал вакцинирован против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития республики.

"На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать", — сообщили в министерстве.

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Также в пресс-службе отметили, что возможен рост количества ночных точек общепита в связи с поступлением от объектов большого количества просьб на разрешение работы в ночное время. Все владельцы готовы работать в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Сейчас в крымских кафе и ресторанах действует правило 50-процентной заполняемости и соблюдаются все меры санитарной безопасности. Также под запретом оказались проведение общегородских массовых мероприятий и оказание услуг на фуд-кортах в торговых центрах (за исключением работы навынос и доставки).

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Ранее глава республики Сергей Аксёнов ввёл новые ограничения в шести районах республики в связи с эпидемиологической ситуацией. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности были внесены 13 июля. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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