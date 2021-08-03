В Крыму в ресторанах с привитым от ковида персоналом появятся специальные таблички

В кафе и ресторанах Крыма установят специальные таблички, которые будут информировать посетителей о том, что весь персонал вакцинирован против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития республики.

"На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать", — сообщили в министерстве.

Также в пресс-службе отметили, что возможен рост количества ночных точек общепита в связи с поступлением от объектов большого количества просьб на разрешение работы в ночное время. Все владельцы готовы работать в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Сейчас в крымских кафе и ресторанах действует правило 50-процентной заполняемости и соблюдаются все меры санитарной безопасности. Также под запретом оказались проведение общегородских массовых мероприятий и оказание услуг на фуд-кортах в торговых центрах (за исключением работы навынос и доставки).