Всех жителей Ухани проверят на ковид из-за восьми инфицированных

Власти города Ухань китайской провинции Хубэй приняли решение вновь протестировать всё местное население на наличие коронавируса. Накануне там зафиксировали три заражения ковидом и пять бессимптомных носителей, сообщает издание Global Times.

В районе города, где обнаружены заболевшие, закрыли школы и другие учебные учреждения, а также станции метро. Городские супермаркеты запасаются продовольствием во избежание дефицита и чтобы поддержать стабильные цены. Власти намерены завершить тестирование населения в кратчайшие сроки.