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Всех жителей Ухани проверят на ковид из-за восьми инфицированных

В районе, где нашли заражённых, закрыты школы и другие учебные заведения, введены строгие ограничения в метро.

3 августа, 07:45
<p>Фото © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI</p>

Фото © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Власти города Ухань китайской провинции Хубэй приняли решение вновь протестировать всё местное население на наличие коронавируса. Накануне там зафиксировали три заражения ковидом и пять бессимптомных носителей, сообщает издание Global Times.

В районе города, где обнаружены заболевшие, закрыли школы и другие учебные учреждения, а также станции метро. Городские супермаркеты запасаются продовольствием во избежание дефицита и чтобы поддержать стабильные цены. Власти намерены завершить тестирование населения в кратчайшие сроки.

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Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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