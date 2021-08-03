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Мурашко призвал пожилых россиян не слушать мракобесие и привиться от ковида

Глава Минздрава пояснил, что такие граждане тяжело переносят заболевание и страдают от осложнений.

3 августа, 10:33
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал всех россиян старше 60 привиться от коронавируса. По его мнению, исключение могут составлять только те, кто имеет медицинские противопоказания.

"Лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжёлые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных кампаний, это нанести ущерб собственному здоровью", — объяснил глава Минздрава.

По его мнению, чтобы "сбить третью волну коронавируса", нужно усиливать противоэпидемический режим и продолжать соблюдать ограничения.

Мурашко: 98% госпитализированных с ковидом россиян оказались без прививки

Мурашко: 98% госпитализированных с ковидом россиян оказались без прививки

Ранее стало известно, что в Москве выявили менее двух тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля. В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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