Мурашко: 98% госпитализированных с ковидом россиян оказались без прививки

Более 98 процентов россиян, поступающих в медучреждения с коронавирусом, не привиты. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", — заявил он.

Также глава Минздрава напомнил жителям страны, что лечение нужно начинать сразу же, в первые сутки заражения, так как через четыре дня часто начинают развиваться тяжёлые осложнения.