Мурашко: 98% госпитализированных с ковидом россиян оказались без прививки
Глава Минздрава напомнил, что лечение нужно начинать сразу же, так как к пятым суткам часто начинают развиваться тяжёлые осложнения.
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Более 98 процентов россиян, поступающих в медучреждения с коронавирусом, не привиты. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", — заявил он.
Также глава Минздрава напомнил жителям страны, что лечение нужно начинать сразу же, в первые сутки заражения, так как через четыре дня часто начинают развиваться тяжёлые осложнения.
Ранее стало известно, что в Москве выявили менее 2 тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля. В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.
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