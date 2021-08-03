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Мурашко: 98% госпитализированных с ковидом россиян оказались без прививки

Глава Минздрава напомнил, что лечение нужно начинать сразу же, так как к пятым суткам часто начинают развиваться тяжёлые осложнения.

3 августа, 10:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Более 98 процентов россиян, поступающих в медучреждения с коронавирусом, не привиты. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", — заявил он.

Также глава Минздрава напомнил жителям страны, что лечение нужно начинать сразу же, в первые сутки заражения, так как через четыре дня часто начинают развиваться тяжёлые осложнения.

В Петербурге раскрыли долю заболевших коронавирусом среди полностью привитых горожан

В Петербурге раскрыли долю заболевших коронавирусом среди полностью привитых горожан

Ранее стало известно, что в Москве выявили менее 2 тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля. В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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