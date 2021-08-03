Названа доля антипрививочников среди бывших отличников и троечников

Российская рекрутинговая платформа Superjob выяснила, что среди бывших отличников на треть больше привитых, чем среди бывших троечников. Опрос был проведён с 22 по 23 июля, в нём приняли участие две с половиной тысячи россиян из 481 населённого пункта.

Выяснилось, что большинство обладателей серебряных и золотых медалей (46%) уже сделали прививку. А меньше всего привитых среди троечников — 34%. Однако 27% из них отметили, что пока не прививались, но готовы пройти вакцинацию.

"У людей, более образованных и включённых в информационное поле, более высокий уровень доверия знаниям и науке", — сказала директор Центра молодёжных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко.

Также организаторы опроса заметили гендерную разницу — среди мужчин с различной успеваемостью в школе привитых больше, чем среди женщин с такой же успеваемостью. Однако, по мнению экспертов, чтобы объяснить отличие между количеством вакцинированных мужчин и женщин, потребуются дополнительные исследования.