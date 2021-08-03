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Названа доля антипрививочников среди бывших отличников и троечников

Оказалось, что 46% опрошенных обладателей серебряных и золотых медалей уже вакцинировались, у людей с плохой успеваемостью в школе ситуация иная.

3 августа, 08:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российская рекрутинговая платформа Superjob выяснила, что среди бывших отличников на треть больше привитых, чем среди бывших троечников. Опрос был проведён с 22 по 23 июля, в нём приняли участие две с половиной тысячи россиян из 481 населённого пункта.

Выяснилось, что большинство обладателей серебряных и золотых медалей (46%) уже сделали прививку. А меньше всего привитых среди троечников — 34%. Однако 27% из них отметили, что пока не прививались, но готовы пройти вакцинацию.

"У людей, более образованных и включённых в информационное поле, более высокий уровень доверия знаниям и науке", — сказала директор Центра молодёжных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко.

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Также организаторы опроса заметили гендерную разницу — среди мужчин с различной успеваемостью в школе привитых больше, чем среди женщин с такой же успеваемостью. Однако, по мнению экспертов, чтобы объяснить отличие между количеством вакцинированных мужчин и женщин, потребуются дополнительные исследования.

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Ранее сервисы по поиску работы и сотрудников "VK Работа" и ResearchMe провели независимое социологическое исследование и выяснили, сколько россиян готовы привиться от ковида, чтобы съездить в отпуск. Также выяснилось, что каждый третий из тех, кто не планирует отдыхать на российских и зарубежных курортах этим летом, сетует на ощутимое подорожание отдыха на родине.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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