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Дышит через маску: Певицу MaкSим окончательно вывели из комы и сняли с ЭКМО

Динамика в её состоянии наметилась положительная, правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается.

3 августа, 08:23
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CM2Ui45J85Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/maksimartist</a></p>

Фото © Instagram/maksimartist

Певица Максим, которая около месяца провела в состоянии медикаментозного сна, уже самостоятельно дышит через кислородную маску и даже покидает свою палату, об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Сейчас певица в сознании, даже смотрит телевизор, когда есть настроение, и покидает палату — пока с помощью врачей и на кресле.

Динамика в её состоянии наметилась положительная, пневмония в стадии разрешения, правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается.

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Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. А 26 июля Mash сообщил, что певица Максим пришла в себя.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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