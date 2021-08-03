Певица Максим, которая около месяца провела в состоянии медикаментозного сна, уже самостоятельно дышит через кислородную маску и даже покидает свою палату, об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Сейчас певица в сознании, даже смотрит телевизор, когда есть настроение, и покидает палату — пока с помощью врачей и на кресле.