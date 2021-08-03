Опубликовано видео дома, где похититель держал 12-летнюю девочку из Бийска

По версии следствия, подозреваемый следил за девочкой. 31 июля, когда его жертва шла по просёлочной дороге, он толкнул её, затем связал руки и ноги, после надел на голову мешок. Злоумышленник отвёз её к себе домой и спрятал в подвале. Ночью 2 августа девочка вернулась домой сама и рассказала о случившемся, а похититель скрылся.