Опубликовано видео дома, где похититель держал 12-летнюю девочку из Бийска
По версии следствия, мужчина подкараулил школьницу на просёлочной дороге, толкнул, связал и отвёз к себе.
Опубликовано видео дома, где мужчина держал в плену школьницу на Алтае. Видео © телеканал "360"
Появилось видео дома, где 40-летний житель города Бийска Алтайского края два дня удерживал 12-летнюю девочку. Мужчине заочно предъявлено обвинение, с ребёнком работают психологи, сообщает телеканал "360".
По версии следствия, подозреваемый следил за девочкой. 31 июля, когда его жертва шла по просёлочной дороге, он толкнул её, затем связал руки и ноги, после надел на голову мешок. Злоумышленник отвёз её к себе домой и спрятал в подвале. Ночью 2 августа девочка вернулась домой сама и рассказала о случившемся, а похититель скрылся.
Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело заведено по статье "Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Ранее полиции удалось найти 11-летнего мальчика, который притворился одержимым дьяволом и похитил девятилетнюю девочку с детской площадки у Сада им. Баумана в Москве.
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