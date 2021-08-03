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Бывший футболист "Ростова" Шомуродов перешёл в "Рому" за 17,5 миллиона евро

Контракт 26-летнего нападающего с римским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

3 августа, 07:52
<p>Фото © ФК "Рома"</p>

Фото © ФК "Рома"

Узбекский форвард Эльдор Шомуродов перешёл из "Дженоа" в "Рому". Об этом сообщается на сайте итальянского столичного клуба.

26-летний футболист подписал контракт с "Ромой" на пять сезонов. Его действие рассчитано до 30 июня 2026 года.

Римский клуб заплатил за трансфер 17,5 миллиона евро. В новой команде нападающий взял себе 14-й номер.

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"Это огромный шаг вперёд в моей карьере. Сделаю всё, чтобы доказать, что я заслуживаю носить эту футболку, и зарекомендовать себя с лучшей стороны в одном из сильнейших клубов мира. Скорость, с которой были проведены переговоры, свидетельствует о моём желании немедленно присоединиться к новой команде", — сказал Шомуродов.

С 2017 по 2020 год узбекский игрок выступал за "Ростов". В составе российского клуба он провёл 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. В прошлом сезоне Шомуродов как нападающий отличился восемь раз в 32 встречах за "Дженоа".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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