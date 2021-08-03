НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Представитель МакSим подтвердила, что певица полностью пришла в сознание

Артистку госпитализировали в середине июня после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Почти месяц она провела на ИВЛ.

3 августа, 08:37
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CLq50b5pf5z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/maksimartist</a></p>

Фото © Instagram/maksimartist

Певица МакSим, попавшая в больницу почти два месяца назад, сейчас находится в полном сознании. Эту информацию Лайфу подтвердила представитель артистки Маргарита Соколова.

"Она чувствует себя намного лучше. Она в полном сознании находится сейчас. В полном сознании человек может делать всё", — сказала Соколова.

Мы уточнили, настолько ли артистка хорошо себя чувствует, что даже может и хочет смотреть телевизор, на что представитель МакSим ответила: "Конечно, хочет".

"Происходит синдром отмены": Реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после выхода из комы

"Происходит синдром отмены": Реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после выхода из комы

Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Дышит через маску: Певицу MaкSим окончательно вывели из комы и сняли с ЭКМО

сегодня в 08:23

"Будет всё лучше и лучше": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

вчера в 16:13

Вышло продолжение спецпроекта про историю русской поп-музыки

вчера в 15:23

"Моя земля": Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении

сегодня в 09:59

Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский

сегодня в 09:59

Новости партнеров

Layer 1