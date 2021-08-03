Представитель МакSим подтвердила, что певица полностью пришла в сознание

Певица МакSим, попавшая в больницу почти два месяца назад, сейчас находится в полном сознании. Эту информацию Лайфу подтвердила представитель артистки Маргарита Соколова.

"Она чувствует себя намного лучше. Она в полном сознании находится сейчас. В полном сознании человек может делать всё", — сказала Соколова.