Представитель МакSим подтвердила, что певица полностью пришла в сознание
Артистку госпитализировали в середине июня после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Почти месяц она провела на ИВЛ.
Фото © Instagram/maksimartist
Певица МакSим, попавшая в больницу почти два месяца назад, сейчас находится в полном сознании. Эту информацию Лайфу подтвердила представитель артистки Маргарита Соколова.
"Она чувствует себя намного лучше. Она в полном сознании находится сейчас. В полном сознании человек может делать всё", — сказала Соколова.
Мы уточнили, настолько ли артистка хорошо себя чувствует, что даже может и хочет смотреть телевизор, на что представитель МакSим ответила: "Конечно, хочет".
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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