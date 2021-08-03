В аквапарке в Волжском нашли странное объяснение отказу пустить мальчика-аутиста

"Вы правила сначала почитайте. У нас частная территория, и мы придерживаемся мнения и желания 99 процентов отдыхающих на нашей территории", — написала администрация в комментариях в "Инстаграме".

Напомним, что история произошла накануне с молодой семьёй, которая специально приехала в Волжский из Астрахани, чтобы отдохнуть со своими детьми в аквапарке. На входе охранник преградил им путь и сказал, что пройти могут все, кроме ребёнка-аутиста. Семье пришлось уехать. Отец и мать решили продолжить отстаивать права детей-инвалидов. Теперь уже официально.