В аквапарке в Волжском нашли странное объяснение отказу пустить мальчика-аутиста
Семье, которая приехала из Астрахани с двумя детьми, пришлось отправиться в обратный путь.
Аквапарк, не пустивший ребёнка-аутиста, заявил, что действовал в интересах 99% отдыхающих. Видео © Instagram / sugar_elya
Администрация аквапарка "XXI век" в городе Волжском Волгоградской области, которая отказалась пускать ребёнка-аутиста, объяснила, что действовала в интересах посетителей. Они якобы учли мнение большинства отдыхающих.
"Вы правила сначала почитайте. У нас частная территория, и мы придерживаемся мнения и желания 99 процентов отдыхающих на нашей территории", — написала администрация в комментариях в "Инстаграме".
Напомним, что история произошла накануне с молодой семьёй, которая специально приехала в Волжский из Астрахани, чтобы отдохнуть со своими детьми в аквапарке. На входе охранник преградил им путь и сказал, что пройти могут все, кроме ребёнка-аутиста. Семье пришлось уехать. Отец и мать решили продолжить отстаивать права детей-инвалидов. Теперь уже официально.
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