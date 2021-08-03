Ребёнка-аутиста не пустили в аквапарк в Волжском. Видео © Instagram / sugar_elya

Преодолев путь в 400 километров, молодая семья из Астрахани с двумя детьми не смогла пройти в аквапарк "XXI век" в городе Волжском из-за того, что одно из их чад не пустила охрана. "Бдительный" и "очень грамотный" мужчина преградил путь на территорию для ребёнка-аутиста, безапелляционно заявляя, что "такие правила", причислив его к "представляющим угрозу для безопасности окружающих".

"Ребят, хочу поделиться с вами, как мы с семьёй съездили в аквапарк "XXI век". Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк, потому что он ребёнок – инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории. Хотя на официальном сайте написано: инвалидам с 7 лет при посещении 50% скидка", — написала в своём аккаунте в "Инстаграме" мать ребёнка.

"Видите, тут много, куча народу отдыхающих. А вы можете как бы пройти — в городе просто побыть. Потому что люди могут, ну... как сказать", — говорит на видео охранник.

Он преграждал путь семье даже после того, как они все вместе прошествовали к стенду с правилами и обнаружили, что ограничение указано для лиц с психическими заболеваниями, опасных для общества. И как родители ни утверждали, что их ребёнок к этой категории не относится, мужчина остался непреклонен и отправил-таки людей в обратный путь. Отец и мать решили продолжить отстаивать права детей-инвалидов. Теперь уже официально.

"Мы написали заявление в Прокуратуру г. Волжский с просьбой разобраться в данной ситуации. И уберечь других особенных деток, чей внешний вид или поведение может не понравиться администрации данного аквапарка, от нашей сегодняшней участи", — написал отец мальчика.