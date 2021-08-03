Трюдо проиграл пари Байдену и прислал ему мясо по-монреальски

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прислал в подарок президенту США Джо Байдену копчёное мясо по-монреальски. Это произошло после того, как американский клуб "Тампа" обыграл канадский "Монреаль" в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги.

В июне Байден и Трюдо заключили пари на победу в финале Кубка Стэнли. Однако предмет спора тогда не уточнялся.

Согласно сообщению Белого дома, Байден пообщался с Трюдо по телефону. В ходе разговора он поблагодарил канадского премьера за подарок и обсудил с ним целый ряд деловых вопросов: двухстороннее экономическое сотрудничество, укрепление конкурентоспособности экономики США и Канады и другие.