Трюдо проиграл пари Байдену и прислал ему мясо по-монреальски
Канада проиграла США в финале Кубка Стэнли. О пари президентов уже было известно, а вот что стояло на кону — нет.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прислал в подарок президенту США Джо Байдену копчёное мясо по-монреальски. Это произошло после того, как американский клуб "Тампа" обыграл канадский "Монреаль" в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги.
В июне Байден и Трюдо заключили пари на победу в финале Кубка Стэнли. Однако предмет спора тогда не уточнялся.
Согласно сообщению Белого дома, Байден пообщался с Трюдо по телефону. В ходе разговора он поблагодарил канадского премьера за подарок и обсудил с ним целый ряд деловых вопросов: двухстороннее экономическое сотрудничество, укрепление конкурентоспособности экономики США и Канады и другие.
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Монреаль Канадиенс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграла Кубок Стэнли ещё 8 июля. Тогда матч закончился со счётом 1:0.
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