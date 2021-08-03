НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трюдо проиграл пари Байдену и прислал ему мясо по-монреальски

Канада проиграла США в финале Кубка Стэнли. О пари президентов уже было известно, а вот что стояло на кону — нет.

3 августа, 05:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прислал в подарок президенту США Джо Байдену копчёное мясо по-монреальски. Это произошло после того, как американский клуб "Тампа" обыграл канадский "Монреаль" в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги.

В июне Байден и Трюдо заключили пари на победу в финале Кубка Стэнли. Однако предмет спора тогда не уточнялся.

Согласно сообщению Белого дома, Байден пообщался с Трюдо по телефону. В ходе разговора он поблагодарил канадского премьера за подарок и обсудил с ним целый ряд деловых вопросов: двухстороннее экономическое сотрудничество, укрепление конкурентоспособности экономики США и Канады и другие.

"Он в плену у Трюдо?" Необычные носки Байдена взволновали пользователей Сети

"Он в плену у Трюдо?" Необычные носки Байдена взволновали пользователей Сети

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Монреаль Канадиенс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграла Кубок Стэнли ещё 8 июля. Тогда матч закончился со счётом 1:0.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Вызывает недоумение": Посол России в США обвинил Госдеп в лукавстве по теме давления на дипломатов

сегодня в 03:11

В Канаде рассказали, когда откроют границы для вакцинированных иностранцев

16 июля, 03:43

"Моя земля": Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении

сегодня в 09:59

Минтранс планирует ужесточить правила техосмотра

сегодня в 09:56

Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский

сегодня в 09:59

Новости партнеров

Layer 1