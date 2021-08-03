Один из пострадавших в ДТП в Анталье: Открыл глаза и увидел, как автобус несётся в столб
По словам российского туриста, технические неисправности начались ещё до злополучного инцидента, когда водитель по пути забирал из отелей отъезжающих домой.
Фото © Twitter / TGRT HABER
Россиянин Сергей Кремнев, один из пострадавших в ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат турецкой провинции Анталья, рассказал о том, как всё произошло. По словам туриста, технические неисправности начались ещё до злополучного инцидента, когда водитель по пути забирал отъезжающих домой туристов.
Как показалось пассажирам, всё началось с проблем с колесом, из-за чего водитель даже "провозился с ремонтом около пяти – семи минут", после чего продолжил путь.
"Как говорили люди, это была проблема с тормозными колодками: то ли загорелись, то ли перегрелись. И он [водитель] поливал их водой", — приводит слова пассажира "Звезда".
Когда автобус всё-таки двинулся в сторону аэропорта, в какой-то момент он потерял управление и вылетел на встречку. При этом большая часть пассажиров, по словам Сергея, спали и не осознавали ситуацию.
"Я лично всё увидел и понял от первого шума. Когда открыл глаза, увидел, что автобус выезжает на разделительную полосу и несётся в столб", — рассказал он.
Ранее Лайф сообщал, что все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Погибло, по разным данным, от трёх до четырёх туристов, ещё 13 человек госпитализированы с различными травмами.
Комментариев: 0