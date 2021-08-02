Появилось видео первых минут после ДТП с автобусом с россиянами в Анталье
Транспортное средство врезалось в ограждение, вылетело на встречку и перевернулось. В аварии погибло четыре человека, 14 пострадали.
Кадры, снятые в первые минуты после аварии в турецкой провинции Анталья. Видео © Соцсети
В Сети появились кадры, снятые в первые минуты после смертельного ДТП в турецкой провинции Анталья, где перевернулся автобус с гражданами России. На записи видно, что в результате аварии транспортное средство оказалось сильно повреждено, в частности в автобусе от удара выбило стёкла.
Как уже писал Лайф, один россиянин находится в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие — а их 13 человек — размещены в четырёх больницах на территории Антальи. Четыре человека погибли. Как сообщил нам представитель "Интуриста", туроператор готов оперативно предоставить родственникам пострадавших возможность вылета в республику.
Напомним, все пострадавшие и жертвы аварии в районе курортного города Манавгат прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших в этом ДТП. Её номер: +905-383-933-451.
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