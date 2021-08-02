Появилось видео первых минут после ДТП с автобусом с россиянами в Анталье

Кадры, снятые в первые минуты после аварии в турецкой провинции Анталья. Видео © Соцсети

В Сети появились кадры, снятые в первые минуты после смертельного ДТП в турецкой провинции Анталья, где перевернулся автобус с гражданами России. На записи видно, что в результате аварии транспортное средство оказалось сильно повреждено, в частности в автобусе от удара выбило стёкла.

Как уже писал Лайф, один россиянин находится в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие — а их 13 человек — размещены в четырёх больницах на территории Антальи. Четыре человека погибли. Как сообщил нам представитель "Интуриста", туроператор готов оперативно предоставить родственникам пострадавших возможность вылета в республику.