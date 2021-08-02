Спортивный журналист объяснил успешный старт России на Олимпиаде в Токио

Начало выступления спортсменов из России на Олимпиаде в Токио стало одним из лучших со времён распада СССР. Такой результат вовсе не неожиданный, заявил спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с телеканалом "360". Напомним, за 10 дней Игр наши соотечественники взяли 50 наград.

"В принципе, прорыв российской олимпийской сборной в Токио сюрпризом не стал. Было видно, что у нас есть прогресс в таких видах спорта, как плавание и гимнастика. И медали, которые завоевали Рылов и мужская и женская (команды — Прим. Лайфа) в гимнастике, были заслуженными и закономерными", — отметил эксперт.

Тем не менее Ходоровский признался, что для него стало сюрпризом выступление тхэквондистов. Российские спортсмены принесли в актив страны четыре медали: два золота, серебро и бронзу. К тому же наша сборная по тхэквондо впервые в истории выиграла общий медальный зачёт в этом виде спорта на Олимпиаде. Также журналист отметил, что успех в фехтовании был вполне ожидаемым, поскольку Россия показала свои умения ещё на Играх в Рио.

"Можно говорить, что в каких-то дисциплинах мы недобрали медаль. В дзюдо три бронзы — это очень скромный показатель. Обычно мастера этого вида спорта радуют своих болельщиков куда больше. В целом нельзя сказать, что россияне кого-то поразили", — заявил спортивный журналист.

По мнению Ходоровского, пандемия коронавируса могла оказать своё влияние на удачу нашей сборной. Так, в период карантина многие международные старты были отменены. Однако в России сохранились условия для достойной подготовки спортсменов к Олимпийским играм.

Он также добавил, что в ходе Игр в Токио медали в копилку могут принести российские атлеты, ватерполистки и гандболистки. Кроме того, можно ждать наград от женской и мужской команд по волейболу.