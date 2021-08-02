В Петербурге раскрыли долю заболевших коронавирусом среди полностью привитых горожан

В Санкт-Петербурге более 14,6 тысячи человек подхватили коронавирус после того, как прошли полный цикл вакцинации. Таким образом, доля заболевших составляет 1,7%. Чаще всего заражались те, кто привился "Эпиваккороной". В то же время заболевших среди вакцинированных "Ковиваком" меньше всего. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской Комитет здравоохранения.