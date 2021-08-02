В Петербурге раскрыли долю заболевших коронавирусом среди полностью привитых горожан
Чаще всего среди вакцинированных в Северной столице заражались люди, привившиеся "Эпиваккороной". Общее число получивших обе дозы вакцины превысило 860 тысяч человек.
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В Санкт-Петербурге более 14,6 тысячи человек подхватили коронавирус после того, как прошли полный цикл вакцинации. Таким образом, доля заболевших составляет 1,7%. Чаще всего заражались те, кто привился "Эпиваккороной". В то же время заболевших среди вакцинированных "Ковиваком" меньше всего. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской Комитет здравоохранения.
"Количество лиц, заболевших CoViD-19 после второго этапа вакцинации "Спутником V", составляет 13 466 человек, после "Эпиваккороны" — 988, "Ковивака" — 218", — заявили в комитете.
В то же время полную вакцинацию "Спутником V" прошло 819 768 человек, "Эпиваккороной" — 16 269, "Ковиваком" — 24 601".
Ранее сообщалось, что в России выявлено 23 508 новых случаев заражения CoViD-19. При этом полностью излечилось за прошедшие сутки 14 893 человека, а общее число выздоровевших достигло 5 640 783.
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