Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

С конца июля 52-летний специалист совмещал работу в клубе и в сборной России по футболу. Планировалось, что он будет занимать посты в обеих командах до конца года.

"Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех: и для "Ростова", и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом", — заявил Карпин.

"Ростов" стартовал в чемпионате России с двух домашних поражений — от московского "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4). По словам президента ростовского клуба Арташеса Арутюнянца, решение об уходе Карпина было принято после их встречи.

"Для меня это было тяжёлое решение, так как Валерий Георгиевич ещё и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба "Ростов", — сказал Арутюнянц.