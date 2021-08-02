Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова"
С конца июля специалист совмещал работу в клубе и в сборной России.
Фото © ФК "Ростов"
Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.
С конца июля 52-летний специалист совмещал работу в клубе и в сборной России по футболу. Планировалось, что он будет занимать посты в обеих командах до конца года.
"Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех: и для "Ростова", и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом", — заявил Карпин.
"Ростов" стартовал в чемпионате России с двух домашних поражений — от московского "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4). По словам президента ростовского клуба Арташеса Арутюнянца, решение об уходе Карпина было принято после их встречи.
"Для меня это было тяжёлое решение, так как Валерий Георгиевич ещё и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба "Ростов", — сказал Арутюнянц.
"Важный игрок": Карпин заявил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на прежние разногласия
С "Ростовом" Карпин работал с 2017 года. Его лучший результат в донском клубе — пятое место в чемпионате России.
Футбол. Интересное по теме
Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк перешёл из "Локомотива" в "Краснодар"
сегодня в 17:25
Определились возможные соперники "Рубина" и "Сочи" в следующем раунде квалификации Лиги конференций
сегодня в 12:30
Стали известны возможные соперники "Спартака" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов
сегодня в 10:24
Комментариев: 0