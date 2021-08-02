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Сибиряк "задолжал" более трёх миллионов рублей из-за ошибки приставов

Из-за тёзки-неплательщика у мужчины заблокировали зарплатную карту и банковский счёт, а до этого был наложен арест на две машины.

2 августа, 18:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жителю Новосибирска вот уже несколько лет приходится платить долги своего тёзки из Алтайского края, который задолжал 3,5 миллиона рублей. Из-за ошибки судебных приставов, которые отказались разбираться в ситуации, на два автомобиля Евгения был наложен арест, также заблокирован его банковский счёт.

По словам мужчины, о "сюрпризе" он узнал шесть лет назад. Тогда сибиряк выставил на продажу машину, однако в ходе сделки с покупателем выяснилось, что транспортное средство нельзя поставить на учёт, так как оно под арестом. При этом в региональном управлении судебных приставов отказались помочь восстановить справедливость, в ведомстве лишь заявили, что сотрудник, который арестовал авто, уже не работает.

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Только после того, как Евгений обратился с заявлением по поводу случившегося и приложил все документы, арест наконец-таки был снят. Аналогичная ситуация произошла, когда мужчина пытался продать автомобиль умершего отца. Однако, по словам Евгения, тогда проблему удалось решить быстро.

А ещё через два года на банковский счёт и зарплатную карту Евгения наложили арест из-за новых долгов его тёзки из Алтайского края. Тогда-то сибиряк решил отыскать проблемного "родственника" в соцсетях. Но тот, в свою очередь, заявил, что он тут ни при чём и его якобы вообще подставили.

"При этом письма от приставов ему приходят, а плачу за них я. Адресата они знают, а то, что по паспорту другой человек в другом регионе, этого они не учитывают", — рассказал сибиряк телеканалу "360".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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