ЕС одобрил сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

В Еврокомиссии признали электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российская вакцина "Спутник V", это же касается и Ватикана. Согласно заявлению Еврокомиссии, теперь данные документы, выданные в этих странах, не входящих в ЕС, эквивалентны ковид-сертификатам Евросоюза.

"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. На практике это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС", — цитирует ТАСС заявление Еврокомиссии.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино. Так, в этой стране были подтверждены высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошая переносимость её среди пожилых людей.