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ЕС одобрил сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

Владельцы этих документов смогут их использовать на тех же условиях, что и обладатели сертификатов Евросоюза.

3 августа, 10:09
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

В Еврокомиссии признали электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российская вакцина "Спутник V", это же касается и Ватикана. Согласно заявлению Еврокомиссии, теперь данные документы, выданные в этих странах, не входящих в ЕС, эквивалентны ковид-сертификатам Евросоюза.

"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. На практике это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС", — цитирует ТАСС заявление Еврокомиссии.

Антиковидный отдых: в Сан-Марино открыли туры для желающих привиться "Спутником V"

Антиковидный отдых: в Сан-Марино открыли туры для желающих привиться "Спутником V"

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино. Так, в этой стране были подтверждены высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошая переносимость её среди пожилых людей.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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