ФАС возбудила дело против поставщика аппаратов ИВЛ из Швейцарии
Регулятор уже провёл выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов компании.
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Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Hamilton Medical AG за координацию действий дистрибьюторов при участии в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах", — уточнили в ФАС.
Регулятор уже провёл выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов компании. За нарушение антимонопольного законодательства Hamilton Medical AG грозит штраф.
Ранее ФАС заявила о намерении проверить информацию о росте цен на ПЦР-тесты. Тогда регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации. По итогам проверки служба не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
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