ФАС возбудила дело против поставщика аппаратов ИВЛ из Швейцарии

Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Hamilton Medical AG за координацию действий дистрибьюторов при участии в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах", — уточнили в ФАС.

Регулятор уже провёл выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов компании. За нарушение антимонопольного законодательства Hamilton Medical AG грозит штраф.