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ФАС возбудила дело против поставщика аппаратов ИВЛ из Швейцарии

Регулятор уже провёл выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов компании.

3 августа, 10:19
<p>Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Hamilton Medical AG за координацию действий дистрибьюторов при участии в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах", — уточнили в ФАС.

Регулятор уже провёл выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов компании. За нарушение антимонопольного законодательства Hamilton Medical AG грозит штраф.

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Ранее ФАС заявила о намерении проверить информацию о росте цен на ПЦР-тесты. Тогда регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации. По итогам проверки служба не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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