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Регион
Опубликовано 3 августа 2021, 10:08

"Решение приняли за моей спиной": Гжегож Крыховяк рассказал о переходе из "Локомотива" в "Краснодар"

В составе московской команды хавбек завоевал два Кубка России и Суперкубок.

Польский хавбек Гжегож Крыховяк обратился в своём инстаграме к болельщикам московского "Локомотива" после перехода в "Краснодар". По словам польского футболиста, решение о трансфере было принято за его спиной.

"Я провёл в "Локомотиве" потрясающие три года. Большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и с русским гостеприимством. Решение о переходе было принято за моей спиной, но это футбол, мне нужно двигаться вперёд", написал Крыховяк.

Накануне 31-летний игрок подписал с "Краснодаром" контракт до конца июня 2024 года. В новой команде он будет выступать под третьим номером.

"Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые всегда нас поддерживали. Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Сёмину, который доверял мне в тяжёлые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, мне очень нравится ваш сербский характер. Было очень приятно быть железнодорожником", — сказал полузащитник.

Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк перешёл из "Локомотива" в "Краснодар"
Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк перешёл из "Локомотива" в "Краснодар"

Крыховяк играл за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе команды он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства.

Всего хавбек провёл за "Локомотив" 109 встреч, в которых забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. В составе сборной Польши он выходил на поле 81 раз, отличившись четырьмя голами.

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Фото © Instagram / grzegorz.krychowiak

Роман Фейгин
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