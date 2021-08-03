"Решение приняли за моей спиной": Гжегож Крыховяк рассказал о переходе из "Локомотива" в "Краснодар"

В составе московской команды хавбек завоевал два Кубка России и Суперкубок.

Польский хавбек Гжегож Крыховяк обратился в своём инстаграме к болельщикам московского "Локомотива" после перехода в "Краснодар". По словам польского футболиста, решение о трансфере было принято за его спиной.

"Я провёл в "Локомотиве" потрясающие три года. Большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и с русским гостеприимством. Решение о переходе было принято за моей спиной, но это футбол, мне нужно двигаться вперёд", — написал Крыховяк.

Накануне 31-летний игрок подписал с "Краснодаром" контракт до конца июня 2024 года. В новой команде он будет выступать под третьим номером.

"Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые всегда нас поддерживали. Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Сёмину, который доверял мне в тяжёлые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, мне очень нравится ваш сербский характер. Было очень приятно быть железнодорожником", — сказал полузащитник.

Крыховяк играл за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе команды он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства.