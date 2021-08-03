СМИ: Футболист сборной России Макаров близок к переходу в "Динамо"
В прошлом сезоне он провёл 28 матчей в РПЛ, в которых отметился семью забитыми мячами.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Футболист казанского "Рубина" и сборной России Денис Макаров близок к переходу в московское "Динамо", сообщает "Чемпионат".
По данным источника издания, футболист уже попрощался с партнёрами по команде, а сами переговоры находятся в продвинутой стадии.
Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ Денис Макаров провёл 28 матчей, в которых забил семь голов. Кроме того, он удостоился вызова в сборную России по футболу на чемпионат Европы.
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