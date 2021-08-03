СМИ: Футболист сборной России Макаров близок к переходу в "Динамо"

По данным источника издания, футболист уже попрощался с партнёрами по команде, а сами переговоры находятся в продвинутой стадии.

С Дзюбой, но без Зобнина: Названы 33 лучших футболиста прошлого сезона в России

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ Денис Макаров провёл 28 матчей, в которых забил семь голов. Кроме того, он удостоился вызова в сборную России по футболу на чемпионат Европы.