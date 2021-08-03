Мясников: Почти 80% заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей"

Почти 80% всех заражений коронавирусом в России происходят от 20% инфицированных. Такую статистику в своём инстаграме привёл известный врач и телеведущий Александр Мясников. Речь идёт о так называемых суперраспространителях, которые сами не ощущают проявления болезни, но успевают заразить широкий круг людей.

"Мы никогда не знаем, кто этот "суперагент": тот молодой человек, с которым ехали в лифте, или бабушка у подъезда, которая второй раз за год вышла подышать воздухом. Именно поэтому и говорим о важности вакцинации", — пояснил Мясников.

Он отметил, что науке до сих пор до конца не известно, почему некоторые люди, не имея клинических проявлений болезни, являются повышенной угрозой для тех, кто с ними контактирует. Возможно, речь идёт об особенностях генетики или работы иммунной системы. По тем же причинам некоторые люди тесно общаются с заболевшими коронавирусом и не заражаются, а другие быстро заболевают даже при соблюдении всех мер предосторожности.