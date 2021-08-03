Мясников: Почти 80% заражений коронавирусом в России происходят из-за "суперраспространителей"
Речь идёт о людях, которые переносят вирус бессимптомно, но успевают заразить своих близких, друзей, коллег и знакомых с более ослабленным иммунитетом.
Фото © Instagram / drmyasnikov.ru
Почти 80% всех заражений коронавирусом в России происходят от 20% инфицированных. Такую статистику в своём инстаграме привёл известный врач и телеведущий Александр Мясников. Речь идёт о так называемых суперраспространителях, которые сами не ощущают проявления болезни, но успевают заразить широкий круг людей.
"Мы никогда не знаем, кто этот "суперагент": тот молодой человек, с которым ехали в лифте, или бабушка у подъезда, которая второй раз за год вышла подышать воздухом. Именно поэтому и говорим о важности вакцинации", — пояснил Мясников.
Он отметил, что науке до сих пор до конца не известно, почему некоторые люди, не имея клинических проявлений болезни, являются повышенной угрозой для тех, кто с ними контактирует. Возможно, речь идёт об особенностях генетики или работы иммунной системы. По тем же причинам некоторые люди тесно общаются с заболевшими коронавирусом и не заражаются, а другие быстро заболевают даже при соблюдении всех мер предосторожности.
Ранее в Минздраве рассказали, что более 98 процентов россиян, поступающих в медучреждения с коронавирусом, оказываются не привиты. Кроме того, министр Михаил Мурашко призвал всех россиян старше 60 привиться от коронавируса. По его мнению, исключение могут составлять только те, кто имеет медицинские противопоказания.
Тем временем в Москве выявили менее двух тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля. В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.
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