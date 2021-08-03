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В Ленобласти нашли мумифицированное тело бизнесмена, который пропал девять лет назад

По версии друзей, мужчина ушёл прогуляться на озеро во время новогодней вечеринки в 2012 году и бесследно исчез.

3 августа, 11:34
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<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Мойке</a></p>

Фото © Telegram / Mash на Мойке

В недостроенном сарае в посёлке Липовка Ленинградской области обнаружено тело мужчины, который, предположительно, пропал без вести в 2012 году. Как сообщили в СУ СК по Ленинградской области, возбуждено дело по статье "Убийство".

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", погибшим может быть предприниматель, который в разгар новогодних праздников в 2012 году ушёл на озеро в одиночестве и не вернулся. Такую версию произошедшего озвучили его друзья, теперь их допрашивают, так как есть подозрение, что смерть бизнесмена была насильственной. Тело было закопано в землю и завёрнуто в полиэтиленовую плёнку, замотанную скотчем.

Нашёл труп хозяин дома — по валяющимся в его пристройке сапогам. Начал копать и на глубине 40 сантиметров обнаружил мумию. Мужчина приметил подозрительную обувь ещё год назад, но тогда не стал её трогать.

В Петербурге девятилетний мальчик нашёл тела родителей, умерших при загадочных обстоятельствах

В Петербурге девятилетний мальчик нашёл тела родителей, умерших при загадочных обстоятельствах

Кроме того, Лайф писал, что под Петербургом нашли мёртвым подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы. У женщины осталось двое детей. Нашли её привязанной проводом за горло к припаркованной машине недалеко от дома. Незадолго до этого она рассталась с сожителем, он ушёл от неё после ссоры.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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