В Ленобласти нашли мумифицированное тело бизнесмена, который пропал девять лет назад

В недостроенном сарае в посёлке Липовка Ленинградской области обнаружено тело мужчины, который, предположительно, пропал без вести в 2012 году. Как сообщили в СУ СК по Ленинградской области, возбуждено дело по статье "Убийство".

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", погибшим может быть предприниматель, который в разгар новогодних праздников в 2012 году ушёл на озеро в одиночестве и не вернулся. Такую версию произошедшего озвучили его друзья, теперь их допрашивают, так как есть подозрение, что смерть бизнесмена была насильственной. Тело было закопано в землю и завёрнуто в полиэтиленовую плёнку, замотанную скотчем.

Нашёл труп хозяин дома — по валяющимся в его пристройке сапогам. Начал копать и на глубине 40 сантиметров обнаружил мумию. Мужчина приметил подозрительную обувь ещё год назад, но тогда не стал её трогать.