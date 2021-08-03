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15-летняя москвичка могла сама выдумать историю о нападении со шприцем

Пострадавшая оказалась дочерью заслуженной артистки РФ, в школе её характеризуют как хорошую ученицу.

3 августа, 11:20
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Фото © Pexels

15-летняя москвичка, которая заявила, что прохожий вколол ей неизвестное вещество из шприца, могла выдумать эту историю, чтобы скрыть, что она сама попробовала запрещённое вещество, от которого ей и стало плохо. Такую версию сейчас рассматривают следователи, сообщил Лайфу источник.

По его данным, на эти мысли правоохранителей натолкнуло то, что потерпевшая меняет показания. Так, полицейским она заявила, что в злополучный вечер ушла гулять с друзьями, а родителям сказала, что была одна. Потом девушка рассказала, что встретила в парке незнакомого мужчину, который предложил ей выпить воду из своей бутылки.

В данный момент школьница находится в больнице, с ней работают сотрудники опеки и психологи. Пострадавшая оказалась дочерью заслуженной артистки РФ, учится хорошо, занимается спортом.

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Напомним, инцидент произошёл 2 августа. Со слов пострадавшей, прохожий напал на неё и вколол ей неизвестное вещество. Ночью 3 августа подростка забрали в больницу на скорой с диагнозом "острое отравление".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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