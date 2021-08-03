В Москве прохожий напал на 15-летнюю девушку и вколол ей неизвестное вещество

Неизвестный мужчина напал в Москве на 15-летнюю девушку и сделал ей укол неизвестным веществом, сообщает Лайфу источник.

По его данным, инцидент произошёл 2 августа, на КПП военного училища обратилась девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что в парке к ней подошёл прохожий и уколол неизвестным препаратом. Ночью подростка забрали в больницу на скорой с диагнозом "острое отравление".