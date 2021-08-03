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В Москве прохожий напал на 15-летнюю девушку и вколол ей неизвестное вещество

Ночью, 3 августа, подростка забрали в больницу на скорой с диагнозом "острое отравление".

3 августа, 07:08
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Фото © Pixabay

Неизвестный мужчина напал в Москве на 15-летнюю девушку и сделал ей укол неизвестным веществом, сообщает Лайфу источник.

По его данным, инцидент произошёл 2 августа, на КПП военного училища обратилась девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что в парке к ней подошёл прохожий и уколол неизвестным препаратом. Ночью подростка забрали в больницу на скорой с диагнозом "острое отравление".

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А ранее Лайф рассказывал о похожем случае в Челябинске: там мужчина подкараулил в подъезде старшеклассницу и сделал ей укол с неизвестным веществом. Злоумышленник запугивал девушку, заявляя, что в шприце наркотик, однако, по предварительным данным, внутри была вода.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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