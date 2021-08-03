Пропавшего в Киеве главу "Белорусского дома" нашли мёртвым

Главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, который накануне пропал в Киеве, нашли мёртвым в одном из парков города. Одна из версий, которую рассматривают правоохранительные органы, — убийство, замаскированное под суицид.

"Полиция завела уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид", — рассказали в киевской полиции.

С места изъяли телефон и личные вещи погибшего. Сейчас полиция ищет свидетелей, анализирует видеозаписи с камер, проводит экспертизы. Правоохранители также просят знакомых Шишова рассказать о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах.

"Белорусский дом в Украине" помогает приехавшим в Незалежную белорусам с поиском съёмного жилья, легализацией и трудоустройством.