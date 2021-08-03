Пропавшего в Киеве главу "Белорусского дома" нашли мёртвым
Полиция проверяет версию, что это было убийство, замаскированное под суицид.
Фото © Instagram/vvshishov
Главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, который накануне пропал в Киеве, нашли мёртвым в одном из парков города. Одна из версий, которую рассматривают правоохранительные органы, — убийство, замаскированное под суицид.
"Полиция завела уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид", — рассказали в киевской полиции.
С места изъяли телефон и личные вещи погибшего. Сейчас полиция ищет свидетелей, анализирует видеозаписи с камер, проводит экспертизы. Правоохранители также просят знакомых Шишова рассказать о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах.
"Белорусский дом в Украине" помогает приехавшим в Незалежную белорусам с поиском съёмного жилья, легализацией и трудоустройством.
А в Стамбуле уже несколько дней ищут пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу.
Комментариев: 0