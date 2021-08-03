Власти Крыма намерены предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова

Крым намерен предъявить властям Украины иски за организацию водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Комитета по законодательству крымского Госсовета, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

По предварительным оценкам, сумма ущерба лишь от одной водной блокады составляет 1,47 триллиона рублей, но это ещё не самый масштабный иск — самым "дорогим" станет дело об ущербе в сфере энергетики.

"Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована. Сейчас идёт документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — проанонсировал Трофимов.

Напомним, что ранее Россия также подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Это первый подобный случай в истории нашей страны. Речь в иске также идёт о водной блокаде Крыма.