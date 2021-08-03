Россиянка умерла, получив тепловой удар на даче из-за аномальной жары
Жительница Приморья потеряла сознание, и родственники решили самостоятельно отвезти её в ближайший травмпункт, хотя врачи в подобных ситуациях рекомендуют незамедлительно вызывать скорую помощь.
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Жительница приморского города Артёма скончалась, получив на даче тепловой удар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя краевого Минздрава. Когда женщина потеряла сознание, родственники решили самостоятельно отвезти её в ближайший травмпункт.
"Сотрудники травмпункта, а после и врачи скорой помощи, начали проводить реанимационные действия: пострадавшую пытались спасти в течение получаса, но она скончалась", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что родственникам следовало сразу вызвать на место скорую помощь, а не тратить время на поездку в травмпункт.
"Пожилым людям необходимо избегать нахождения на солнце в дневные часы", — добавили в Минздраве.
Отметим, что в последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Во Владивостоке был побит температурный рекорд почти полувековой давности, когда воздух в городе прогрелся до 33,1 °C, а температура воздуха в Артёме все последние дни превышала плюс 30°C.
Ранее россиян предупредили о более частых волнах жары. Пекло, в основном характерное для южных регионов, будет "добивать" до Москвы и Екатеринбурга.
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