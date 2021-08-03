Россиянка умерла, получив тепловой удар на даче из-за аномальной жары

Жительница приморского города Артёма скончалась, получив на даче тепловой удар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя краевого Минздрава. Когда женщина потеряла сознание, родственники решили самостоятельно отвезти её в ближайший травмпункт.

"Сотрудники травмпункта, а после и врачи скорой помощи, начали проводить реанимационные действия: пострадавшую пытались спасти в течение получаса, но она скончалась", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что родственникам следовало сразу вызвать на место скорую помощь, а не тратить время на поездку в травмпункт.

"Пожилым людям необходимо избегать нахождения на солнце в дневные часы", — добавили в Минздраве.

Отметим, что в последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Во Владивостоке был побит температурный рекорд почти полувековой давности, когда воздух в городе прогрелся до 33,1 °C, а температура воздуха в Артёме все последние дни превышала плюс 30°C.