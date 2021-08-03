Посол Антонов призвал США перестать лукавить и возобновить диалог по визам
Дипломат напомнил, что российская сторона предлагала зарубежным коллегам "обнулить" существующие ограничения на деятельность диппредставительств.
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон возобновить равноправный диалог по визовым вопросам. При этом дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений, но реакции из-за океана так и не последовало.
"Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств. Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом", — отметил Антонов.
Дипломат напомнил, что российская сторона ещё в феврале предложила зарубежным коллегам и другой вариант: тактику "малых шагов". Например, исключить из "визовых разменов" отдельные категории сотрудников, продлить на год истекшие визы дипломатов. Однако, как подчеркнул Антонов, на эти предложения ответа не последовало.
"Неоднократно предлагали коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться", — добавил посол.
Напомним, Антонов ранее заявил, что власти США велели 24 российским дипломатам, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну до конца дня 3 сентября. Причём почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз. В Госдепе при этом отметили, что в такой процедуре "нет ничего нового".
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