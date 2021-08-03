Посол Антонов призвал США перестать лукавить и возобновить диалог по визам

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон возобновить равноправный диалог по визовым вопросам. При этом дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений, но реакции из-за океана так и не последовало.

"Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств. Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом", — отметил Антонов.

Дипломат напомнил, что российская сторона ещё в феврале предложила зарубежным коллегам и другой вариант: тактику "малых шагов". Например, исключить из "визовых разменов" отдельные категории сотрудников, продлить на год истекшие визы дипломатов. Однако, как подчеркнул Антонов, на эти предложения ответа не последовало.

"Неоднократно предлагали коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться", — добавил посол.