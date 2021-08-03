Суд одобрил УДО фотографу Лошагину, убившему свою жену

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который был осуждён за убийство своей жены.

"Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить", — цитирует ТАСС вердикт судьи.

По словам адвоката Сергея Лашина, его подзащитный Лошагин погасил задолженность перед потерпевшими и встал на путь исправления. Представители прокуратуры и колонии выступали против удовлетворения ходатайства. По их мнению, поведение осуждённого нестабильно, к тому же он так и не признал вины. По решению суда срок отбывания наказания был сокращён почти на 2,5 года. В прокуратуре отметили, что ходатайство будет изучено на предмет наличия или отсутствия оснований для обжалования.

Ранее суд Екатеринбурга уже удовлетворял ходатайство о досрочном освобождении местного фотографа Дмитрия Лошагина, но в прокуратуре это решение оспорили, указав на отсутствие подтверждения того, что подсудимый встал на путь исправления.