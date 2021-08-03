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Суд одобрил УДО фотографу Лошагину, убившему свою жену

Однако представители прокуратуры и колонии выступали против удовлетворения ходатайства. По их мнению, поведение осуждённого нестабильно, к тому же он так и не признал вину.

3 августа, 06:53
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который был осуждён за убийство своей жены.

"Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить", цитирует ТАСС вердикт судьи.

По словам адвоката Сергея Лашина, его подзащитный Лошагин погасил задолженность перед потерпевшими и встал на путь исправления. Представители прокуратуры и колонии выступали против удовлетворения ходатайства. По их мнению, поведение осуждённого нестабильно, к тому же он так и не признал вины. По решению суда срок отбывания наказания был сокращён почти на 2,5 года. В прокуратуре отметили, что ходатайство будет изучено на предмет наличия или отсутствия оснований для обжалования.

Наследничек. Фотограф Лошагин, убивший жену-модель, претендует на две её Audi

Наследничек. Фотограф Лошагин, убивший жену-модель, претендует на две её Audi

Ранее суд Екатеринбурга уже удовлетворял ходатайство о досрочном освобождении местного фотографа Дмитрия Лошагина, но в прокуратуре это решение оспорили, указав на отсутствие подтверждения того, что подсудимый встал на путь исправления.

Напомним, трагедия произошла в августе 2013 года. Дмитрий ударил жену Юлию и во время потасовки свернул ей шею. Позже он вывез тело в лес и попытался его сжечь. Два дня спустя полицейские нашли обгоревшие останки неизвестной женщины. Экспертиза ДНК подтвердила, что это и есть Юлия Лошагина. По итогам первого судебного процесса фотограф, не признавший вину, отказавшийся давать показания и проходить проверку на полиграфе, был оправдан. Позднее приговор был отменён. В 2015 году Лошагину за убийство жены-модели дали 10 лет, позднее смягчив срок заключения на два месяца.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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