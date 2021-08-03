В посёлке Петра Дубрава Самарской области простились с 15-летней школьницей, в убийстве которой сознался 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. Чтобы проводить девочку в последний путь, собрался почти весь посёлок.

К дому, где жила убитая, пришли несколько сотен человек. Среди них родственники, бывшие одноклассники, учителя и соседи. Отцу девочки перед прощанием потребовалась помощь медиков. После церемонии погибшую отвезли на отпевание в церковь неподалёку. Девочку похоронят в белом платье и фате.