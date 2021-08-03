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Хоронят в белом платье и фате: Под Самарой простились с девочкой, жестоко убитой полицейским

Тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля. На её шее нашли не менее пяти ножевых ранений.

3 августа, 11:06
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В посёлке Петра Дубрава Самарской области простились с 15-летней школьницей, в убийстве которой сознался 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. Чтобы проводить девочку в последний путь, собрался почти весь посёлок.

К дому, где жила убитая, пришли несколько сотен человек. Среди них родственники, бывшие одноклассники, учителя и соседи. Отцу девочки перед прощанием потребовалась помощь медиков. После церемонии погибшую отвезли на отпевание в церковь неподалёку. Девочку похоронят в белом платье и фате.

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Школьный роман: За что подполковник полиции под Самарой мог убить 15-летнюю девушку

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он уже сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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