Милонов объяснил европейские амбиции Украины шизофренией на государственном уровне

Экономика Украины находится в "палкокопательном" периоде, и это заставляет её нагнетать страх в ЕС перед Россией. Кроме того, Незалежная — страна, "страдающая шизофренией на государственном уровне", поэтому и причисляет себя к Европе. Однако в действительности ни для кого никакой угрозы нет, рассказал РИА ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так парламентарий прокомментировал слова профессора Королевского колледжа Лондона Максимилиана Терхалле, который на страницах Daily Express заявил, что Россия в скором времени якобы собирается напасть на Украину и Евросоюз.

"Украина — единственная страна, которая ведёт активные боевые действия сама с собой. Поскольку её экономика находится в "палкокопательном" периоде, то нужны деньги под предлогом защиты. Из-за этого раздуваются идеи угрозы войны. Видимо, кто-то из британцев, одурманенный горилкой, салом и рассказами о незалежности, поддался лёгкой степени маразма и изложил этот бессмысленный трактат", — заявил в ответ Милонов.

На страницах британского таблоида лондонский профессор Терхалле также отметил, что Россия якобы начнёт войну вскоре после завершения строительства "Северного потока – 2". По словам Милонова, газопровод, напротив, служит гарантом стабильности в Европе. Когда есть два партнёра, ведущие коммерческую деятельность, то воевать друг с другом попросту неестественно. РФ вложила в проект огромные деньги и надеется их окупить, а то и приумножить, добавил депутат.

"Опять крыса съела свой хвост и жалуется на соседа. Нужно понимать, что украинские пропагандисты пусть и не серьёзного специалиста, но какого-то эксперта могут одурманить и он садится в лужу. Всерьёз воспринимать его никто не будет. Он вывел себя на один уровень с уфологами и парапсихологами", — заключил Милонов.