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Похищенная на Алтае девочка поблагодарила всех поисковиков

Пострадавшая чувствует себя нормально, физических травм у школьницы не обнаружили.

3 августа, 10:36

Похищенная на Алтае девочка поблагодарила всех поисковиков. Видео © Соцсети

Школьница, пропавшая в Бийске 31 июля, поблагодарила всех, кто на протяжении двух дней занимался её поиском. Видео с обращением было опубликовано в инстаграме местного жителя, который участвовал в поисковой операции.

"Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем волонтёрам, добровольцам, знакомым и незнакомым людям, что приехали сюда и помогали искать", — сказала она.

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Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут. Оказалось, что он выслеживал девочку целый месяц.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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