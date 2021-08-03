Похищенная на Алтае девочка поблагодарила всех поисковиков
Пострадавшая чувствует себя нормально, физических травм у школьницы не обнаружили.
Похищенная на Алтае девочка поблагодарила всех поисковиков. Видео © Соцсети
Школьница, пропавшая в Бийске 31 июля, поблагодарила всех, кто на протяжении двух дней занимался её поиском. Видео с обращением было опубликовано в инстаграме местного жителя, который участвовал в поисковой операции.
"Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем волонтёрам, добровольцам, знакомым и незнакомым людям, что приехали сюда и помогали искать", — сказала она.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут. Оказалось, что он выслеживал девочку целый месяц.
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