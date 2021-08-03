Похищенная на Алтае девочка поблагодарила всех поисковиков. Видео © Соцсети

Школьница, пропавшая в Бийске 31 июля, поблагодарила всех, кто на протяжении двух дней занимался её поиском. Видео с обращением было опубликовано в инстаграме местного жителя, который участвовал в поисковой операции.

"Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем волонтёрам, добровольцам, знакомым и незнакомым людям, что приехали сюда и помогали искать", — сказала она.