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Похититель девочки из Бийска месяц следил за ней

По данным источников Лайфа, вскоре мужчину могут объявить в федеральный розыск, сейчас для этого готовят документы.

3 августа, 08:46

Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / Инцидент Бийск

40-летний житель города Бийска Алтайского края, который два дня удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку, до этого выслеживал её целый месяц. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"Днём 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по просёлочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на неё мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего". Самой девочке сейчас оказывают психологическую помощь.

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Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя школьница, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время её удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут. По данным источников Лайфа, вскоре его могут объявить в федеральный розыск, сейчас для этого готовят документы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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