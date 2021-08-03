Похититель девочки из Бийска месяц следил за ней
По данным источников Лайфа, вскоре мужчину могут объявить в федеральный розыск, сейчас для этого готовят документы.
Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / Инцидент Бийск
40-летний житель города Бийска Алтайского края, который два дня удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку, до этого выслеживал её целый месяц. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
"Днём 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по просёлочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на неё мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома", — говорится в сообщении ведомства.
Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего". Самой девочке сейчас оказывают психологическую помощь.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя школьница, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время её удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут. По данным источников Лайфа, вскоре его могут объявить в федеральный розыск, сейчас для этого готовят документы.
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