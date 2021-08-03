Жители Петербурга занялись спасением исторического особняка в центре города

Реставратор Валентина Манн, соосновательница проекта "Двери с помоек", рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" об идее восстановить детали архитектуры Доходного дома в Басковом переулке и постараться сохранить его внешний вид. После неудачной реставрации здания волонтёры планируют как минимум спасти окна от замены на пластиковые.

"Это лиственница. В основном окна из неё делали. Она для наших петербургских условий — лучший материал — смолянистая, за счёт чего очень устойчива к воздействию влаги и всего, что в этой влаге развивается — грибы, бактерии", — рассказала Манн.

В первую очередь активисты планируют привести в порядок парадную — на это, по их словам, уйдёт около недели. А также месяц на сохранение старинных окон, но пока петербуржцы заняты косметическим ремонтом. О потенциальном успехе проекта говорит прошлый опыт: в 2018 году житель Дома Бака сам занялся реставрацией оконной рамы в эркере и тем самым спас её, так как конструкция разваливалась на глазах.