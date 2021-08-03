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Жители Петербурга занялись спасением исторического особняка в центре города

Активисты решили сами отреставрировать парадные, чтобы сохранить исторические окна с фурнитурой, двери, плитку, лепнину.

3 августа, 10:41
<p>Фото © <a href="https://www.citywalls.ru/house5609.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Citywalls.ru</a></p>

Фото © Citywalls.ru

Реставратор Валентина Манн, соосновательница проекта "Двери с помоек", рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" об идее восстановить детали архитектуры Доходного дома в Басковом переулке и постараться сохранить его внешний вид. После неудачной реставрации здания волонтёры планируют как минимум спасти окна от замены на пластиковые.

"Это лиственница. В основном окна из неё делали. Она для наших петербургских условий — лучший материал — смолянистая, за счёт чего очень устойчива к воздействию влаги и всего, что в этой влаге развивается — грибы, бактерии", — рассказала Манн.

Едва не задело женщину: Опубликовано видео обрушения лепнины с исторического дома в центре Петербурга

Едва не задело женщину: Опубликовано видео обрушения лепнины с исторического дома в центре Петербурга

В первую очередь активисты планируют привести в порядок парадную — на это, по их словам, уйдёт около недели. А также месяц на сохранение старинных окон, но пока петербуржцы заняты косметическим ремонтом. О потенциальном успехе проекта говорит прошлый опыт: в 2018 году житель Дома Бака сам занялся реставрацией оконной рамы в эркере и тем самым спас её, так как конструкция разваливалась на глазах.

А ранее в Санкт-Петербурге решили отремонтировать исторические балконы в центре города — часть из них нуждалась в замене несущих конструкций, а другие — в обычном капитальном ремонте. Власти подсчитали, что порядка 1878 балконов расположены на домах-памятниках и им нужен ремонт.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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