Сенатор от Крыма ответила Зеленскому на слова о "возвращении" полуострова

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым "никогда не будет русской территорией". По словам сенатора, официальному Киеву стоило бы позаботиться о решении внутренних проблем и выходе из кризиса, в котором оказалось украинское государство, и навсегда забыть о полуострове.

"Киеву, у которого нет средств для проведения ежегодной "Крымской платформы", игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове", — отметила она в беседе с RT.

Ранее президент Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.