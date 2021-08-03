Сенатор от Крыма ответила Зеленскому на слова о "возвращении" полуострова
По мнению Ольги Ковитиди, официальному Киеву стоило бы позаботиться о решении внутренних проблем и навсегда забыть о потерянной территории.
Фото © Instagram / kovitidi_olga_
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым "никогда не будет русской территорией". По словам сенатора, официальному Киеву стоило бы позаботиться о решении внутренних проблем и выходе из кризиса, в котором оказалось украинское государство, и навсегда забыть о полуострове.
"Киеву, у которого нет средств для проведения ежегодной "Крымской платформы", игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове", — отметила она в беседе с RT.
Ранее президент Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.
Между тем власти Крыма намерены предъявить Украине иски за организацию водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад полуострова. По предварительным оценкам, сумма ущерба лишь от одной водной блокады составляет 1,47 триллиона рублей, но это ещё не самый масштабный иск — самым "дорогим" станет дело об ущербе в сфере энергетики.
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