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"Моя земля": Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении

Лидер Незалежной считает, что знает полуостров, а для россиян регион чужой.

3 августа, 09:59
<p>Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка</p>

Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Он поделился детскими воспоминаниями и выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.

"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это моё. Я этот Крым знаю... Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", — сказал Зеленский в интервью телеканалу "Дом".

По оценке украинского президента, для россиян Крым — это чужая территория, "умирать они за неё не будут". Он выразил уверенность, что эти регионы "вернутся к себе домой".

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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