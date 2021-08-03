Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Он поделился детскими воспоминаниями и выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.

"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это моё. Я этот Крым знаю... Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", — сказал Зеленский в интервью телеканалу "Дом".

По оценке украинского президента, для россиян Крым — это чужая территория, "умирать они за неё не будут". Он выразил уверенность, что эти регионы "вернутся к себе домой".