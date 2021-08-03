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Россия высылает эстонского дипломата

Москва предложила Таллину не усложнять ещё больше и без того обострённую до предела ситуацию.

3 августа, 09:45
<p>Фото © <a href="https://moscow.mfa.ee/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscow.mfa.ee</a></p>

Фото © moscow.mfa.ee

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД, где ему заявили решительный протест и вручили ноту о высылке из РФ сотрудника эстонской дипмиссии в Москве. Он должен покинуть страну в течение недельного срока.

"Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", — говорится в заявлении МИД РФ.

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Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент он получал от некого россиянина "материалы закрытого характера". Дипломат был объявлен персоной нон грата. Позже в ответ на ситуацию с Лятте Таллин выслал одного из сотрудников Посольства России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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