Россия высылает эстонского дипломата
Москва предложила Таллину не усложнять ещё больше и без того обострённую до предела ситуацию.
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Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД, где ему заявили решительный протест и вручили ноту о высылке из РФ сотрудника эстонской дипмиссии в Москве. Он должен покинуть страну в течение недельного срока.
"Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", — говорится в заявлении МИД РФ.
Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент он получал от некого россиянина "материалы закрытого характера". Дипломат был объявлен персоной нон грата. Позже в ответ на ситуацию с Лятте Таллин выслал одного из сотрудников Посольства России.
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