Россия высылает эстонского дипломата

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД, где ему заявили решительный протест и вручили ноту о высылке из РФ сотрудника эстонской дипмиссии в Москве. Он должен покинуть страну в течение недельного срока.

"Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", — говорится в заявлении МИД РФ.