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Россиянка родила сына прямо в поезде

Скорая помощь доставила мать и младенца в областной центр, сейчас они чувствуют себя хорошо.

3 августа, 09:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Женщина родила ребёнка в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"Третьего августа в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск у беременной пассажирки начались роды. Поездная бригада помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводница Евгения Суязова", рассказали в ДВЖД РИА "Новости".

Также в поезде ехал акушер-гинеколог, который оказал женщине медицинскую помощь и принял роды. Маму с сыном с поезда встретила скорая и доставила в областной центр, сейчас они находятся под присмотром врачей и чувствуют себя хорошо.

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Ранее Лайф писал о том, как из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного. При этом жительница Челябинской области не намерена также отказываться от малыша, которого она растит уже три года.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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