Россиянка родила сына прямо в поезде
Скорая помощь доставила мать и младенца в областной центр, сейчас они чувствуют себя хорошо.
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Женщина родила ребёнка в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
"Третьего августа в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск у беременной пассажирки начались роды. Поездная бригада помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводница Евгения Суязова", — рассказали в ДВЖД РИА "Новости".
Также в поезде ехал акушер-гинеколог, который оказал женщине медицинскую помощь и принял роды. Маму с сыном с поезда встретила скорая и доставила в областной центр, сейчас они находятся под присмотром врачей и чувствуют себя хорошо.
Ранее Лайф писал о том, как из-за ошибки врачей россиянка родила чужого ребёнка и теперь ищет родного. При этом жительница Челябинской области не намерена также отказываться от малыша, которого она растит уже три года.
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