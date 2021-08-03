Россиянка родила сына прямо в поезде

Женщина родила ребёнка в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"Третьего августа в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск у беременной пассажирки начались роды. Поездная бригада помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводница Евгения Суязова", — рассказали в ДВЖД РИА "Новости".

Также в поезде ехал акушер-гинеколог, который оказал женщине медицинскую помощь и принял роды. Маму с сыном с поезда встретила скорая и доставила в областной центр, сейчас они находятся под присмотром врачей и чувствуют себя хорошо.