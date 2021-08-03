Однополая семья из рекламы "Вкусвилла" переехала в Барселону
Девушки решили скрыться от злобных комментариев и начать новую жизнь в столице Каталонии.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Семья, которая стала популярной после ажиотажа, вызванного рекламой сети магазинов "Вкусвилл", переехала в Барселону. Одна из девушек, Мила Юма, поблагодарила за поддержку своих подписчиков в "Инстаграме" и рассказала, что из-за скандальной истории с "Вкусвиллом" они остались без дома и работы.
"Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьёй!" — сообщила Юма.
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Ранее сеть магазинов "Вкусвилл" выложила в соцсетях рекламный пост с фотографией однополой семьи из четырёх женщин и столкнулась с массой негативных комментариев. Компанию обвинили в пропаганде гомосексуализма, в связи с чем "Вкусвилл" удалил рекламу и вызвал новую волну осуждения среди своей аудитории.
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