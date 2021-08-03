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Однополая семья из рекламы "Вкусвилла" переехала в Барселону

Девушки решили скрыться от злобных комментариев и начать новую жизнь в столице Каталонии.

3 августа, 09:22
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов </p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Семья, которая стала популярной после ажиотажа, вызванного рекламой сети магазинов "Вкусвилл", переехала в Барселону. Одна из девушек, Мила Юма, поблагодарила за поддержку своих подписчиков в "Инстаграме" и рассказала, что из-за скандальной истории с "Вкусвиллом" они остались без дома и работы.

"Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьёй!" сообщила Юма.

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Ранее сеть магазинов "Вкусвилл" выложила в соцсетях рекламный пост с фотографией однополой семьи из четырёх женщин и столкнулась с массой негативных комментариев. Компанию обвинили в пропаганде гомосексуализма, в связи с чем "Вкусвилл" удалил рекламу и вызвал новую волну осуждения среди своей аудитории.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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