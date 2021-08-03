Однополая семья из рекламы "Вкусвилла" переехала в Барселону

Семья, которая стала популярной после ажиотажа, вызванного рекламой сети магазинов "Вкусвилл", переехала в Барселону. Одна из девушек, Мила Юма, поблагодарила за поддержку своих подписчиков в "Инстаграме" и рассказала, что из-за скандальной истории с "Вкусвиллом" они остались без дома и работы.

"Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьёй!" — сообщила Юма.