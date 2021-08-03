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Троих россиян, пострадавших в ДТП в Турции, прооперировали

Также сегодня ожидается выписка около 10 пациентов, которые получили лёгкие травмы.

3 августа, 09:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tgrthabertv/status/1422221658513985537" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TGRT HABER</a></p>

Фото © Twitter / TGRT HABER

Трое россиян, пострадавших накануне в ДТП с туристическим автобусом в Турции, прооперированы и находятся под наблюдением. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением. Планируются сегодня к выписке в лёгком состоянии около 10 человек", — сказал он.

Один из пострадавших в ДТП в Анталье: Открыл глаза и увидел, как автобус несётся в столб

Один из пострадавших в ДТП в Анталье: Открыл глаза и увидел, как автобус несётся в столб

Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли, пятеро — в тяжёлом состоянии, ещё два человека находятся в реанимации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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