Суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы

Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы. Видео © LIFE

Преображенский суд Москвы огласил приговор бывшему юристу ФБК* Любови Соболь. Её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице и приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Соболь удалили из зала, так как она снимала процесс без разрешения судьи. На дальнейшем оглашении обвинительного приговора она не присутствовала.

"Уже понятно, что приговор по "санитарному делу" в отношении Любови [Соболь] обвинительный. Судья, по сути, зачитывает обвинительное заключение, составленное следствием и утверждённое прокуратурой", — заявил адвокат Владимир Воронин.

Ранее прокурор запросил для Любови Соболь два года ограничения свободы. Суд может запретить ей посещать и участвовать в массовых и иных мероприятиях, а также выезжать за пределы муниципального образования, где она проживает.